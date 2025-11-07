В Красноярском крае пропал охотник В Красноярском крае при переправе через реку пропал охотник

В Красноярском крае при переходе через реку Чуняткан исчез 36-летний Роман Г., проживающий в Байките, передает «Осторожно, новости». Мужчина хотел проплыть 10 км в направлении Огне и вернуться 30 октября.

Супруга Романа рассказала, что после телефонного разговора 29 октября мужчина перестал выходить на связь. Собаки охотника вернулись домой спустя несколько дней, но их хозяин так и не объявился. Близкие люди предприняли самостоятельные поиски в лесу и возле домика, где он планировал остановиться на ночлег, но обнаружили, что до места он не добрался.

3 ноября жена обратилась в полицию с заявлением. На следующий день ей сообщили, что для поиска будут задействованы вертолеты, но из-за неблагоприятных погодных условий это не удалось осуществить. Сейчас полиция активно участвует в поисковых мероприятиях.

Правоохранители сообщили, что в центре реки обнаружена льдина с пятном, однако добраться до нее сложно из-за ледовой обстановки. Семья Романа тревожится из-за задержки поисков. У Романа пятеро детей, младшему полтора месяца.

Ранее у берегов Пхукета было обнаружено тело 31-летнего россиянина. Мужчина пропал 2 ноября во время купания на пляже Найтон. Его искали больше суток. По свидетельству очевидцев, Дмитрия унесло отбойным течением.