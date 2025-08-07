Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео На рельсы метро в Петербурге упала детская коляска

В Санкт-Петербурге на станции метро «Черная речка» на рельсы упала детская коляска, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации авторов, она была пустой.

Авторы канала утверждают, что из-за инцидента движение на синей ветке метро было ограничено. Они также предположили, что родители успели взять малыша на руки, перед тем как коляска покатилась и рухнула под колеса поезда.

Движение поездов в метро Санкт-Петербурга приостанавливали 8 июля. Тогда составы не ходили между станциями «Удельная» и «Петроградская». По сообщению пресс-службы метрополитена, причиной стала техническая неисправность поезда. При этом интервалы движения составов были увеличены между станциями «Парнас» и «Удельная».

Ранее в Москве мужчина уснул в межрельсовом желобе на Большой кольцевой линии метро. Поезд проехал над спящим, и тогда сотрудники спустились к нему, чтобы разбудить. Самостоятельно он выбраться не смог, поэтому пришлось выгружать его на платформу силами двух работников подземки и одного полицейского.