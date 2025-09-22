«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 17:27

Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»

Пригожин заявил, что песня SHAMAN была слабой для победы на «Интервидении»

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не мог выиграть на «Интервидении» со своей песней, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ОСН. По его словам, композиция была хорошей, но недостаточно сильной для победы.

Да, голос Дронова хороший, держался на сцене он хорошо, но из-за технических трюков или из-за волнения он выступил, честно говоря, не на все 100, как он это умеет делать, — признался продюсер.

Пригожин добавил, что не совсем понял причину, по которой артист отказался от голосования и снял свою кандидатуру с гонки за победу в конкурсе. Продюсеру было интересно, как международное жюри оценит выступление российского участника. По этой причине ему непонятно, почему SHAMAN отказался от оценок.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой оценил решение российского певца на «Интервидении». Он назвал отказ SHAMAN от голосования жюри благородным шагом. Швыдкой добавил, что на судей всегда влияет атмосфера в стране, где проводят конкурс.

