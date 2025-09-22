«Интервидение-2025»
Депутат назвал преимущества цифрового рубля

Депутат Аксаков: цифровой рубль даст возможность совершать быстрые переводы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основным преимуществом цифрового рубля для россиян будет возможность совершать быстрые денежные операции, заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, которые передает радио «Комсомольская правда», новая валюта также избавит от трат на оплату банковских комиссий за переводы.

Обычно услуги, связанные с переводом финансовых инструментов в банковской системе, имеют определенные накладные расходы <…> Все переводы в банковской системе тем или иным образом оплачиваются в пользу банков. В данном случае все платежи и переводы для человека бесплатны, — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях. Деньги, в частности, получил Анатолий Аксаков. Эксперимент проводится совместно с Минфином и Центробанком, а в дальнейшем такие выплаты будут возможны по желанию получателей.

