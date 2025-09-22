«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:25

В Раде раскритиковали назначение Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ

Депутат Рады Безуглая назвала командира штурмовых войск ВСУ Манько бандитом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала назначение полковника Валентина Манько командующим штурмовыми войсками ВСУ, сообщает «Страна.ua». Она назвала его «рейдером и бандитом» и заявила, что новые войска создаются для прикрытия ошибок украинского командования.

Валентин Манько — рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований, — заявила Безуглая.

По ее словам, штурмовые войска пытаются создать за счет сухопутных подразделений и Десантно-штурмовых войск Украины «чтобы прикрывать мясными штурмами» ошибки главкома ВСУ Александра Сырского, вместо решения проблем раздутых штабов, военного управления, «разорванных подразделений» и лжи. Позже Безуглая заявила, что Манько заверил ее, что «не имеет отношения к криминалу». Он также пообещал предоставить дополнительную информацию.

Ранее Безуглая заявила, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска в Харьковской области. По ее словам, руководство Вооруженных сил Украины умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе.

Марьяна Безуглая
ВСУ
Украина
Верховная рада
