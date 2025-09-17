Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:51

Жители города Видное пожаловались на иностранных «яжематерей»

Жительница Видного Мария Иванова пожаловалась на агрессию мигрантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мигранты, живущие в подмосковном городе Видное, ведут себя агрессивно, особенно если кто-то делает замечание их ребенку, рассказала NEWS.ru местная жительница Мария Иванова. По ее словам, при этом они не следят за поведением собственных детей.

В прошлом году на детской площадке русские дети не поделили что-то с ребенком мигрантов. Во дворе тут же появилась его мать. Изрыгая проклятия, она выскочила из подъезда и помчалась ему на помощь. Ей было бесполезно говорить, что любимый «сыночка» матерится и показывает средний палец всем во дворе. Чтобы оттащить агрессивную мать, которая жаждала учинить расправу над группой 12-летних детей, пришлось привлекать педагогов местной школы и родителей, которые тоже сидели во дворе, — сказала Мария.

По ее словам, однажды на улице группа детей неславянской внешности пыталась задушить русского мальчика, и это лишь один из многих подобных случаев.

Они чувствуют безнаказанность. Я помню миллион таких случаев. Например, однажды в школьном чате мужчина с фамилией, которую было сложно выговорить, угрожал ребенку и его маме, — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что на одного из малолетних мигрантов из Таджикистана, который надругался над четырехлетней девочкой в Калужской области, часто поступали жалобы. Малолетний насильник срывал уроки, пел на них, танцевал и дрался.

матери
иностранцы
мигранты
дети
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.