Жители города Видное пожаловались на иностранных «яжематерей»

Мигранты, живущие в подмосковном городе Видное, ведут себя агрессивно, особенно если кто-то делает замечание их ребенку, рассказала NEWS.ru местная жительница Мария Иванова. По ее словам, при этом они не следят за поведением собственных детей.

В прошлом году на детской площадке русские дети не поделили что-то с ребенком мигрантов. Во дворе тут же появилась его мать. Изрыгая проклятия, она выскочила из подъезда и помчалась ему на помощь. Ей было бесполезно говорить, что любимый «сыночка» матерится и показывает средний палец всем во дворе. Чтобы оттащить агрессивную мать, которая жаждала учинить расправу над группой 12-летних детей, пришлось привлекать педагогов местной школы и родителей, которые тоже сидели во дворе, — сказала Мария.

По ее словам, однажды на улице группа детей неславянской внешности пыталась задушить русского мальчика, и это лишь один из многих подобных случаев.

Они чувствуют безнаказанность. Я помню миллион таких случаев. Например, однажды в школьном чате мужчина с фамилией, которую было сложно выговорить, угрожал ребенку и его маме, — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что на одного из малолетних мигрантов из Таджикистана, который надругался над четырехлетней девочкой в Калужской области, часто поступали жалобы. Малолетний насильник срывал уроки, пел на них, танцевал и дрался.