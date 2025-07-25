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25 июля 2025 в 15:00

На 9-летнего таджика, изнасиловавшего девочку в Обнинске, часто жаловались

NEWS.ru: родители учеников уже жаловались на малолетнего насильника под Калугой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На одного из малолетних таджикских мигрантов, надругавшихся над четырехлетней девочкой в деревне Кривское Калужской области, неоднократно жаловались родители его одноклассников, сообщила NEWS.ru местная жительница Людмила. Она добавила, что он часто срывал уроки и дрался.

В ноябре в администрацию школы на мальчика пожаловалась мама одного мальчика. Ответ был стандартный: «Работа проведена». Он же все время срывал уроки, пел на них, танцевал и дрался, хоть и учился всего в первом классе, — сказала Людмила.

Она сообщила, что примерно в декабре поехала в отдел образования Боровского района, где ее проконсультировали, как правильно написать коллективное заявление директору школы. В нем двадцать одна подпись родителей первого класса (есть в распоряжении NEWS.ru)

А про второго насильника, которому 11 лет, ничего неизвестно. Возможно, он даже не учился в школе, — сообщила Людмила.

Ранее жители Обнинска рассказывали о малолетних таджиках, изнасиловавших четырехлетнюю девочку. По словам людей, 9-летний мальчик рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей, утверждая, что так нужно поступать со всеми русскими женщинами. А однажды в школе он якобы затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы.

Таджикистан
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