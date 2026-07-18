Соседский забор выше двух метров: законно ли и куда жаловаться

Соседский забор выше двух метров: законно ли и куда жаловаться

Если сосед по СНТ или дачному поселку поставил забор выше двух метров, который закрывает солнце, а разговоры не помогают — разберемся, что говорит закон, какова предельная высота забора в СНТ и как правильно составить жалобу на высокий забор соседа, чтобы добиться результата, а не потратить время впустую. Подскажем, как добиться сноса высокого забора соседа малой кровью.

Какая предельная высота забора разрешена по закону

Единого федерального закона, который устанавливал бы одну высоту забора для всей страны, не существует. Вопрос регулируют сразу несколько документов, и разобраться в них важно прежде, чем писать жалобу на высокий забор соседа.

Свод правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территорий ведения садоводства и огородничества» рекомендует высоту забора между соседями в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в диапазоне от 1,2 до 1,8 метра, а материал — светопрозрачный, например сетка-рабица или штакетник с просветами.

Со стороны улицы или проезда забор может быть выше и глухим, если местные правила это допускают.

Региональные и муниципальные акты могут устанавливать свои нормы, поэтому предельная высота забора в СНТ или на землях ИЖС зависит от конкретного региона.

Так, если соседский забор выше двух метров, то закон в большинстве СНТ и дачных товариществ прямо не разрешает его возводить — рекомендованная норма ниже, и превышение ее без согласования — это уже повод для жалобы.

Чем отличается СНТ от ИЖС по правилам заборов

Многие путают эти два случая, а разница принципиальная — от нее зависит, какой забор законен между участками именно в вашей ситуации.

Какая предельная высота забора разрешена по закону Фото: Shutterstock/FOTODOM

В СНТ и садовых товариществах ключевое требование — светопрозрачность забора между соседними участками, чтобы не затенять чужую землю, а высота ограничена 1,2–1,8 метра по СП 53.13330.2019.

На землях под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) федеральных норм по высоте забора между соседями нет — все определяют местные правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые принимает муниципалитет.

В Московской области, например, действует закон № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014, где часть 4 статьи 27 устанавливает максимальную высоту ограждений на участках ИЖС не более двух метров.

Капитальные заборы из кирпича, камня или бетона на землях ИЖС часто требуют отдельного согласования с местной администрацией.

Получается, что то, какой забор законен между участками, — это вопрос, на который нельзя ответить одинаково для дачи в СНТ и для дома на землях ИЖС. Сначала нужно определить статус земли и только потом искать подходящую норму.

Когда забор выше двух метров — законное исключение

Не всегда высокий забор — это нарушение. Закон предусматривает ситуации, когда превышение стандартной высоты вполне законно.

Если сосед получил письменное согласие смежного собственника на установку более высокого или глухого забора, претензий к нему быть не может.

Забор со стороны улицы, а не между соседними участками, обычно может быть выше и глухим — здесь действуют другие нормы, нежели для смежной границы.

Если высота согласована с правлением СНТ или общим собранием товарищества как часть проекта благоустройства — это тоже законное основание.

Отдельные объекты (например, ограждения вокруг опасных построек или коммуникаций) могут по требованиям безопасности иметь высоту больше стандартной.

Если ни одно из этих условий не выполняется, а соседский забор все равно выше двух метров, несмотря на негласный закон в СНТ, и затеняет ваш участок — у вас есть основания действовать.

Соседский забор выше двух метров: законно ли и куда жаловаться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда жаловаться на соседский забор: администрация, суд

Порядок обращения зависит от того, где расположены участки и удалось ли решить вопрос мирным путем.

Если участок в СНТ или дачном товариществе, то сначала жалоба на высокий забор соседа подается в правление садоводства — это первая и обязательная инстанция перед судом.

Если правление не реагирует на вашу жалобу на высокий забор соседа или конфликт не решается, следующий шаг — обращение в местную администрацию, которая способна провести проверку и вручить предписание об устранении нарушения.

Собственник участка ИЖС вправе обратиться сразу в органы местного самоуправления или к представителям Фемиды, минуя стадию правления, поскольку такого органа на землях ИЖС просто нет.

Итоговая инстанция для обеих категорий земель — суд, куда можно подать иск на основании статьи № 304 Гражданского кодекса РФ, защищающей собственника от действий, мешающих пользованию имуществом.

Снос высокого забора соседа через суд — реальная перспектива, если удастся доказать нарушение норм высоты, светопрозрачности или затенение участка.

Как собрать доказательства и составить жалобу

Без доказательств даже обоснованная жалоба на высокий забор соседа рискует остаться без внимания. Прежде чем идти в администрацию или суд, соберите пакет документов.

Сфотографируйте забор с рулеткой или другим предметом для масштаба, чтобы зафиксировать реальную высоту конструкции. Проведите замер высоты ограждения самостоятельно и, если получится, найдите свидетелей — соседей, готовых подтвердить, что нарушение действительно имеет место. Сделайте запрос выписки из ЕГРН на оба смежных участка — это поможет однозначно установить границу между ними и избежать в дальнейшем спора о неправильной меже. Не забудьте указать в обращении конкретную норму, которую нарушает сосед, — это может быть СП 53.13330.2019 для территории СНТ или свой региональный закон, к примеру № 191/2014-ОЗ, действующий в Московской области. Оформите обращение в письменном виде, в свободной форме, подробно описав суть нарушения и приложив фотографии, а затем направьте документ в правление товарищества, местную администрацию либо сразу в суд — выбор зависит от категории земли.

Чем отличается СНТ от ИЖС по правилам заборов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правило, после получения жалобы представители администрации выезжают на участок, фиксируют факт нарушения актом и выдают предписание, обязывающее устранить проблему в отведенный срок. Обычно до сноса высокого забора соседа дело не доходит.

Что делать, если сосед не реагирует на замечания

Бывает, что предписание получено, а сосед делает вид, что его не существует. Тогда единственный оставшийся вариант — идти в суд.

Подайте исковое заявление о демонтаже забора или о приведении его в соответствие с действующими нормами, приложив весь пакет собранных доказательств и переписку с администрацией.

Наличие акта о нарушении и предписания заметно укрепляет вашу позицию — эти документы вместе со статьей 304 ГК РФ станут основой правовой аргументации.

Обратите внимание: прямого штрафа именно за высокий забор в СНТ законодательство обычно не предусматривает, однако за самовольное занятие земли или нарушение правил благоустройства местные власти вправе привлечь нарушителя к административной ответственности по статье 8.8 КоАП РФ.

Когда факт нарушения доказан, суд может обязать собственника снести конструкцию либо заменить ее на светопроницаемую, которая отвечает установленным требованиям.

Соседский забор выше двух метров: законно ли и куда жаловаться Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практика показывает следующее: если забор реально отбрасывает тень на большую часть участка или перекрывает свет в окнах дома, суды часто принимают решение в пользу истца — даже в ситуациях, когда высота ограждения формально почти укладывается в допустимые пределы.

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