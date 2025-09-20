Мать пропавшего в Босфоре пловца раскрыла новые детали поисков Поиски пропавшего в Босфоре россиянина Свечникова расширили до Мраморного моря

Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфоре, расширили до Мраморного моря, сообщила мать спортсмена Галина в разговоре с РИА Новости. До этого Свечникова заявила, что родные пловца совместно с адвокатом пытались добиться расширения поисковой операции.

Наш адвокат сказал, что поиски расширились до Мраморного моря, — отметила Свечникова.

Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025», проходившего в последних числах августа. Спортсмен вышел на старт одним из первых, но позже его перестали видеть среди участников. В заплыве на дистанцию 6,5 километра участвовали около 3 тысяч человек.

Ранее супруга Свечникова обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в халатности. По ее словам, с момента исчезновения спортсмена прошло много времени, однако его судьба до сих пор остается неизвестной.

Также сообщалось, что родные Свечникова наняли адвоката для обращения в суд. Мать россиянина рассказала, что в настоящее время занимается оформлением загранпаспорта и готовится вылететь в Турцию. Она заявила, что организаторы соревнований были обязаны обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность.