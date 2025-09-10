Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности Жена пропавшего в Босфоре пловца Свечникова заявила о халатности в поисках мужа

Супруга российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре в конце августа, обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в халатности, передает URA.RU. По ее словам, с момента исчезновения спортсмена прошло уже более двух недель, однако поисковые операции ведутся недолжным образом.

Антонина Свечникова утверждает, что поиски ограничены слишком маленькой зоной и не учитывают ключевые факторы, такие как морские течения и возможный вынос человека в открытое море. После консультаций с адвокатом она пришла к выводу, что проводимые мероприятия не соответствуют международным стандартам.

Отдельные вопросы у семьи вызвали организаторы заплыва. Камеры наблюдения зафиксировали лишь момент прыжка спортсмена в воду, а последующие записи отсутствуют. При этом пропажу Николая первыми заметили не организаторы, а его собственные ученики.

Мой адвокат продолжает расследование халатности со стороны властей и организаторов данного инцидента. Мы намерены довести дело до суда и не позволим избежать ответственности организаторам, — сказала журналистам Антонина.

Ранее сообщалось, что родные Свечникова наняли адвоката для обращения в суд. Мать россиянина рассказала, что в настоящее время занимается оформлением загранпаспорта и готовится вылететь в Турцию. Она заявила, что организаторы соревнований были обязаны обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность.