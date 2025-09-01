День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:01

Семья пропавшего пловца Свечникова готовит иск в суд

Мать Свечникова намерена привлечь к ответственности организаторов заплыва

Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Фото: AP/ТАСС

Родные российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва «Босфор-2025», наняли адвоката для обращения в суд. В беседе с RT мать россиянина рассказала, что в настоящее время занимается оформлением загранпаспорта и готовится вылететь в Турцию.

Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность, — сказала женщина.

Тем временем поиски Свечникова продолжаются девятые сутки. По словам пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Турции Мурата Агджа, в них задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.

Ранее появилась информация, что организаторы заплыва усилили меры безопасности в новом соревновании после пропажи российского пловца. Теперь спортсменов будут сопровождать более 100 сотрудников различных служб. Для лучшей видимости сотрудники службы безопасности будут одеты в ярко-зеленые футболки, а пловцы наденут специальные буи, чего не было на предыдущих соревнованиях, чип на ногах и плавательную шапочку. Также организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.

пловцы
Турция
происшествия
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитная буря накроет Россию сегодня ночью
Политолог раскрыл смысл инициативы Си Цзиньпина о глобальном управлении
Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном
Лжеброкеры из Санкт-Петербурга получили сроки за хищения 78 млн рублей
Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта
Россиянам рассказали, чем опасна краснуха для новорожденного
Стало известно о состоянии ребенка, которого бросили в унитазе после родов
Помощник Путина высказался о повышении уровня переговоров России и Украины
Ушаков ответил на вопрос о встрече Зеленского с Путиным и Трампом
Путин поделился итогами встречи с Трампом с зарубежными коллегами
Диетолог объяснила влияние школьного питания на здоровье детей
Путин попросил Пезешкиана передать послание верховному лидеру Ирана
Украина стала темой обсуждений на саммите ШОС
Москвичам раскрыли, смогут ли они полюбоваться лунным затмением 7 сентября
Политолог подвел итоги саммита ШОС с Путиным
Идеальное сочетание: рецепт баклажанной икры с фундуком
В Минфине объяснили фразу Силуанова «а я вообще ни за что не плачу»
Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном
Как в ресторане: рецепт яблочного конфитюра с макадамией
Плющев призвал не превращать хоккей в фигурное катание
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.