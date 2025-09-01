Семья пропавшего пловца Свечникова готовит иск в суд

Родные российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва «Босфор-2025», наняли адвоката для обращения в суд. В беседе с RT мать россиянина рассказала, что в настоящее время занимается оформлением загранпаспорта и готовится вылететь в Турцию.

Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность, — сказала женщина.

Тем временем поиски Свечникова продолжаются девятые сутки. По словам пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Турции Мурата Агджа, в них задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор.

Ранее появилась информация, что организаторы заплыва усилили меры безопасности в новом соревновании после пропажи российского пловца. Теперь спортсменов будут сопровождать более 100 сотрудников различных служб. Для лучшей видимости сотрудники службы безопасности будут одеты в ярко-зеленые футболки, а пловцы наденут специальные буи, чего не было на предыдущих соревнованиях, чип на ногах и плавательную шапочку. Также организаторы перенесли место старта заплыва на 100 метров вперед.