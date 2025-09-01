День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 16:11

«Никаких следов не обнаружено»: поиски Свечникова в Турции продолжаются

Пропавшего в Босфоре пловца из России Свечникова не могут найти девятые сутки

Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор в Турции Фото: AP/ТАСС

Пропавшего в Босфоре пловца из России Николая Свечникова не могут найти девятые сутки, заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа. По его словам, которые приводит РИА Новости, поиски спортсмена продолжаются при помощи водолазов, также в них задействованы вертолет и гидролокатор.

Поисково-спасательная операция продолжается в понедельник на всей протяженности Босфора, но пока никаких следов Свечникова не обнаружено, — сообщил Агджа.

Ранее в Турции организаторы заплыва через пролив Дарданеллы усилили меры безопасности на новом соревновании после пропажи Свечникова. Спортсменов сопровождали более 100 сотрудников различных служб.

Также председатель Ялтинской городской организации «Всероссийское общество спасания на водах „ВОСВОД“» Сергей Михайлов, комментируя пропажу Свечникова, заявил, что после четырех дней пребывания в открытой воде шансы выжить даже для спортсмена достаточно низкие. Он отметил, что в этой ситуации нельзя исключать переохлаждение.

До этого криминалист Михаил Игнатов допустил, что Свечников мог намеренно скрыться. По его словам, при большом количестве участников подобное исчезновение не представляет большой сложности.

