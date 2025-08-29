День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:19

Криминалист раскрыл версию пропажи пловца Свечникова

Криминалист Игнатов: пропавший пловец Свечников мог намеренно скрыться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва в проливе Босфор, мог намеренно скрыться, заявил криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru. По его словам, при большом количестве участников подобное исчезновение не представляет большой сложности.

Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея — от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы, — заключил Игнатов.

Эксперт отметил, что большое количество спортсменов в проливе усложняет поиск человека. Вдобавок здесь курсируют суда из разных стран и целые караваны, из-за чего затеряться гораздо проще, чем на открытом пространстве — например, на озере.

Ранее мать Свечникова сообщала о проблемах во время заплыва. По ее словам, сын перевернулся на спину, что свидетельствовало об усталости, возможно, в зоне коварного течения. Тренер заранее предупреждала об опасной акватории, где течение могло унести спортсмена в сторону от маршрута.

пловцы
Турция
побеги
криминалисты
