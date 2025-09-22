Профессор назвал способ защитить молодежь от гибридных угроз

Задача властей — дать молодежи возможности для позитивной реализации, заявил профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка. По его словам, переданным «Радио 1», это поможет защитить ее от психологического воздействия в условиях гибридной войны.

Не нужно думать, что наша молодежь не социально активна. Задача — дать ей возможности для самореализации в позитивном ключе. Здесь важнейшую роль играет «третий сектор» — общественные палаты, ветеранские и волонтерские организации, которые передают опыт, — отметил Сапрыка.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет. Он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.