Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:53

Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей

Киберэксперт Бархатов: хакеры охотятся на интересующуюся сферой молодежь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры начали «охоту» на молодых людей, заинтересованных в сфере кибербезопасности, заявил соорганизатор кубка CTF России (спорт-хакинг) Дмитрий Бархатов. По его словам, которые приводит ТАСС, они делают это с большей интенсивностью. Таким образом хакеры переобучают молодежь для легальной работы.

Абсолютно, причем охотятся с большей интенсивностью, нежели мы воспитываем. Перевоспитывать потом тяжелее. Научить владеть оружием — не так долго. А переступить черту для человека, который подготовлен через разные механизмы, — очень легко, — сказал Бархатов.

Он добавил, что научить плохому намного легче, чем «достучаться» до подростка. По мнению Бархатова, обучением этическим нормам следует заниматься «смолоду». При этом самой уязвимой возрастной группой являются дети с 12 лет.

Если этого не замечать, мы будем порождать монстров из поколения в поколение, — заключил эксперт.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, что хакеры могут целенаправленно «кормить» искусственный интеллект испорченными данными, чтобы вывести его из строя и использовать в мошеннических схемах. Он указал на растущие риски, связанные с развитием нейросетей.

подростки
молодежь
IT-сфера
кибербезопасность
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.