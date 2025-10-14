Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей

Хакеры начали «охоту» на молодых людей, заинтересованных в сфере кибербезопасности, заявил соорганизатор кубка CTF России (спорт-хакинг) Дмитрий Бархатов. По его словам, которые приводит ТАСС, они делают это с большей интенсивностью. Таким образом хакеры переобучают молодежь для легальной работы.

Абсолютно, причем охотятся с большей интенсивностью, нежели мы воспитываем. Перевоспитывать потом тяжелее. Научить владеть оружием — не так долго. А переступить черту для человека, который подготовлен через разные механизмы, — очень легко, — сказал Бархатов.

Он добавил, что научить плохому намного легче, чем «достучаться» до подростка. По мнению Бархатова, обучением этическим нормам следует заниматься «смолоду». При этом самой уязвимой возрастной группой являются дети с 12 лет.

Если этого не замечать, мы будем порождать монстров из поколения в поколение, — заключил эксперт.

Ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, что хакеры могут целенаправленно «кормить» искусственный интеллект испорченными данными, чтобы вывести его из строя и использовать в мошеннических схемах. Он указал на растущие риски, связанные с развитием нейросетей.