«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:07

Священник объяснил, зачем ВСУ обстреляли дом культуры в Курской области

Священник Зинченко: ВСУ били по Казачьей Локне с целью уничтожения орудий НАТО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные целенаправленно обстреливали дом культуры в селе Казачья Локня Курской области для уничтожения оставленных при отступлении боеприпасов НАТО, заявил РИА Новости фронтовой священник Александр Зинченко. Протоиерей добавил, что обстрел также был направлен на уничтожение следов пребывания иностранных наемников.

Это здание было более-менее целое. Окна на месте, все это было. Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов, — заявил священник.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины при отступлении из Курской области оставили часть боеприпасов, переданных странами НАТО. По его словам, брошенные снаряды нельзя считать устаревшим хламом. Источник добавил, что украинские солдаты не смогли вывезти снаряды из-за спешного отступления и потери логистических возможностей.

Власти Курской области до этого сообщали о гибели мотоциклиста при атаке ВСУ на село Амонь. Еще один человек получил осколочные ранения при ударе украинских военных по автомобилю в селе Калиновка.

ВСУ
СВО
Курская область
приграничье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
В Петербурге начали следить за водителями на каршеринговых автомобилях
Российский посол раскрыл, чем расплачивается Бельгия за помощь Украине
Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до 12% к 2026 году
Российский офицер рассказал о способе борьбы с дронами «Баба-Яга»
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.