Священник объяснил, зачем ВСУ обстреляли дом культуры в Курской области Священник Зинченко: ВСУ били по Казачьей Локне с целью уничтожения орудий НАТО

Украинские военные целенаправленно обстреливали дом культуры в селе Казачья Локня Курской области для уничтожения оставленных при отступлении боеприпасов НАТО, заявил РИА Новости фронтовой священник Александр Зинченко. Протоиерей добавил, что обстрел также был направлен на уничтожение следов пребывания иностранных наемников.

Это здание было более-менее целое. Окна на месте, все это было. Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов, — заявил священник.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины при отступлении из Курской области оставили часть боеприпасов, переданных странами НАТО. По его словам, брошенные снаряды нельзя считать устаревшим хламом. Источник добавил, что украинские солдаты не смогли вывезти снаряды из-за спешного отступления и потери логистических возможностей.

Власти Курской области до этого сообщали о гибели мотоциклиста при атаке ВСУ на село Амонь. Еще один человек получил осколочные ранения при ударе украинских военных по автомобилю в селе Калиновка.