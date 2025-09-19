Мотоциклист погиб при атаке беспилотников ВСУ на Курскую область Хинштейн: один человек погиб и еще один ранен при атаке ВСУ на Курскую область

Мотоциклист погиб при атаке ВСУ на село Амонь Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, один человек получил осколочные ранения при ударе украинских военных по автомобилю в селе Калиновка.

Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, который ехал на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района, — написал Хинштейн.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО отразили атаку ВСУ на территорию Крыма. Там уточнили, что за ночь над территорией региона уничтожили четыре украинских беспилотника.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что мирная жительница города Васильевка погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, под огонь попал многоквартирный дом.

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ в поселке Северный ранее пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил баротравму, ему оказали помощь на месте. В результате атаки поврежден фасад здания на территории предприятия.