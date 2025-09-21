Военнослужащие ВСУ при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных им странами НАТО, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, брошенные снаряды нельзя назвать устаревшим хламом.

Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что вывезти снаряды украинским солдатам не позволили спешное бегство и потеря логистических возможностей. Так, у отступающих подразделений ВСУ просто не было времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, в том числе ящиков с боеприпасами, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что несколько десятков украинских военнослужащих добровольно сдались в плен благодаря специальному чат-боту, созданному российскими волонтерами в Telegram. Он призван помогать не только солдатам ВСУ, которые хотят сложить оружие, но и насильно мобилизованным гражданам Украины.

До этого стало известно, что в Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams. Как рассказал оператор БПЛА позывным Дамбер, такая модель является большой редкостью по причине высокой эффективности российских противотанковых средств.