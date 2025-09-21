«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 10:04

«Реальные боевые единицы»: ВСУ побросали в Курской области боеприпасы НАТО

Бойцы ВСУ оставили часть боеприпасов НАТО в Курской области при отступлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие ВСУ при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных им странами НАТО, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, брошенные снаряды нельзя назвать устаревшим хламом.

Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что вывезти снаряды украинским солдатам не позволили спешное бегство и потеря логистических возможностей. Так, у отступающих подразделений ВСУ просто не было времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, в том числе ящиков с боеприпасами, резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что несколько десятков украинских военнослужащих добровольно сдались в плен благодаря специальному чат-боту, созданному российскими волонтерами в Telegram. Он призван помогать не только солдатам ВСУ, которые хотят сложить оружие, но и насильно мобилизованным гражданам Украины.

До этого стало известно, что в Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams. Как рассказал оператор БПЛА позывным Дамбер, такая модель является большой редкостью по причине высокой эффективности российских противотанковых средств.

ВСУ
НАТО
боеприпасы
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Удары по Украине сегодня, 21 сентября: подробности, список пораженных целей
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.