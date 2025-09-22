«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:26

Яблочное повидло густое и ароматное — лучший рецепт

Густое яблочное повидло — это классическая сладкая заготовка, которая сохраняет вкус и аромат осени на долгие месяцы. Благодаря своей плотной консистенции оно идеально подходит для намазывания на хлеб, добавления в выпечку или подачи к чаю.

Чтобы получить правильную текстуру, берут 2 килограмма яблок, 1 килограмм сахара и 150 миллилитров воды. Яблоки очищают от сердцевины и кожицы, нарезают дольками и проваривают в воде до мягкости. Затем массу протирают через сито или измельчают блендером, добавляют сахар и уваривают на слабом огне до густого состояния.

Секрет настоящего яблочного повидла в длительном уваривании: чем дольше яблочная масса томится, тем насыщеннее вкус и плотнее консистенция. Для аромата можно добавить немного корицы или гвоздики, но и в классическом виде повидло остается невероятно вкусным.

Такое лакомство отлично хранится всю зиму, а его густота делает его универсальным — от начинки для пирогов до десертного соуса. Приготовленное дома густое яблочное повидло не содержит лишних добавок и сохраняет максимум пользы фруктов.

Ранее мы поделились рецептом яблочных пончиков.

Анна Скворцова
А. Скворцова
