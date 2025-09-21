Яблоки превращаю в пончики — и все в восторге: рецепт внутри

«Интервидение-2025»
21 сентября 2025

Яблоки в кляре, которые получаются как пончики, — это удивительно простой и вкусный десерт, который сочетает в себе свежесть фруктов и нежность воздушного теста. Снаружи они получаются румяными и хрустящими, а внутри мягкими, с ярким ароматом яблок. Такой вариант сладости легко готовить дома, он напоминает настоящие пончики, но при этом сохраняет легкость и фруктовую свежесть.

Для приготовления берут 3 крупных яблока кислосладкого сорта, 2 яйца, 150 миллилитров молока, 150 граммов пшеничной муки, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли, половину чайной ложки разрыхлителя и немного ванильного сахара. Для жарки используют растительное масло, а для украшения готовых изделий — сахарную пудру.

Яблоки очищают от кожуры, удаляют сердцевину и нарезают кольцами. Яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и муку, перемешанную с разрыхлителем, чтобы получилась гладкая масса без комков. Кольца яблок обмакивают в кляр и обжаривают на раскаленном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые яблочные пончики выкладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, а затем посыпают сахарной пудрой.

Главное достоинство этого рецепта в том, что яблоки в кляре готовятся быстро и без особых затрат. Они могут заменить пирожные и торты, станут украшением чаепития или неожиданным лакомством для гостей.

Такой десерт понравится не только детям, но и взрослым, ведь он сочетает сладость, нежность и легкую кислинку фруктов. А если добавить в тесто корицу или мускатный орех, вкус станет еще более насыщенным и праздничным.

Анна Скворцова
А. Скворцова
