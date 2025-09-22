«Интервидение-2025»
Сгоревший на Кубани поезд засняли на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с горящим поездом Староминская — Краснодар в Краснодарском крае. Судя по кадрам, полыхали три вагона, в небе при этом был заметен столб черного густого дыма. Очевидцы сообщают об ударе БПЛА, однако ни местные власти, ни Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным МЧС Кубани, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь распространился на 200 квадратных метров. На месте работали 18 пожарных и шесть единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в городе Ельце Липецкой области произошел масштабный пожар. Огонь охватил кровлю многоквартирного жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены значительные силы. В частности, в тушении были задействованы 30 специалистов и 9 единиц техники.

До этого в Белокурихе Алтайского края в одном из санаториев вспыхнул пожар в гостиничном корпусе, в ходе которого были эвакуированы 349 человек, включая 16 детей. По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже, охватив площадь около четырех квадратных метров.

