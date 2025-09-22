Сгоревший на Кубани поезд засняли на видео

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с горящим поездом Староминская — Краснодар в Краснодарском крае. Судя по кадрам, полыхали три вагона, в небе при этом был заметен столб черного густого дыма. Очевидцы сообщают об ударе БПЛА, однако ни местные власти, ни Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным МЧС Кубани, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь распространился на 200 квадратных метров. На месте работали 18 пожарных и шесть единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

