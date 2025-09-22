«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:36

Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу

Турэксперт Абасов рекомендовал оформлять Шенген за полгода до поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятие «лояльных стран» по отношению к россиянам среди государств Европы давно исчезло — даже Греция и Венгрия теперь требуют полного пакета документов, включая брони отелей и авиабилетов, рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Чтобы увеличить шансы на поездку, он рекомендует начинать подготовку за шесть месяцев, передает радио Sputnik.

Та же самая Франция, которая считала всегда нас лояльной, там тоже есть сложности с записями. В Испании тоже есть сложности. Такая страна, как Греция, требует выкуп авиабилета, — приводит его слова издание.

Абасов рекомендует также принимать во внимание миграционный кризис. Европейские страны ужесточают правила для всех иностранцев, но делают исключения для обеспеченных путешественников.

Те же самые европейские парламентарии говорят о наших российских туристах: «Да, мы готовы их пускать, мы хотим их видеть, но нам нужны туристы, которые финансово обеспечены», — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических. На такой шаг руководство страны пошло, чтобы компенсировать потери от действия антироссийских санкций.

Шенген
Европа
туризм
визы
путешествия
Россия
