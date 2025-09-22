«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:45

Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки

Путин позволил иностранцам платить за российский газ не только в Газпромбанке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года разрешение иностранным покупателям оплачивать российский газ не только через Газпромбанк, но и через другие банки, сообщается на сайте публикации правовых актов. Указ вступает в силу с 22 сентября и продолжает действующий порядок платежей. Решение связано с необходимостью корректировки схем оплаты на фоне санкций США против Газпромбанка.

Ранее Путин заявил о планах обсудить с Совбезом вопросы миграционной политики и стратегической стабильности. Он подтвердил готовность России продлить на год ограничения по ДСНВ после февраля 2026 года при условии ответных шагов США, предупредив об опасности полного отказа от договора.

До этого Путин распорядился выделить средства из личного резервного фонда для поддержки школ Южной Осетии. Финансирование позволит ввести ставки советников по воспитательной работе с зарплатой 40 тысяч рублей и доплаты учителям осетинского и русского языков.

Кроме того, Путин во время учений «Запад-2025» высоко оценил разработку военнослужащих — автомобиль с защитой от беспилотников. Президент лично поблагодарил бойцов.

