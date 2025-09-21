«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:40

«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время стратегических учений «Запад-2025» похвалил военнослужащих за созданный ими автомобиль с защитой от беспилотных летательных аппаратов, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин». Глава государства пожал руку одному из бойцов. По словам Путина, они «постарались и сделали».

Спасибо! Вот, собственно, постарались и сделали. У вас получилось! Нет, правда, правда! То, что нужно, — сказал российский лидер.

Как признался сам военнослужащий в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, слова президента оказались для него наивысшей оценкой, которую он когда-либо получал за свою службу. Боец отметил, что очень гордится.

В ходе учений Путин также рассказал, как однажды его едва не придавило мотоциклом. По словам главы государства, ему удалось увернуться от полетевшего «козлом» транспортного средства в последнюю секунду.

Ранее Путин обратился с видеоприветствием к участникам музыкального конкурса «Интервидение-2025». Он отметил, что состязание на протяжении многих лет объединяло артистов из разных стран.

