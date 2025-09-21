«Интервидение-2025»
«Козлом» полетел»: Путин вспомнил о чуть не упавшем на него мотоцикле

Путин рассказал, как на него едва не упал мотоцикл

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посещения стратегических учений «Запад-2025» рассказал, как однажды его едва не придавило мотоциклом. По словам главы государства, ему удалось увернуться от полетевшего «козлом» транспортного средства в последнюю секунду. Кадры программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной, — отметил российский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не может поставить работу на паузу, поскольку его график похож на доменную печь. По его словам, на следующей неделе у главы государства запланированы как международные контакты, так и внутренние встречи.

До этого в Кремле отметили, что российский лидер по-прежнему открыт к урегулированию украинского конфликта путем переговоров. Как уточнил Песков, президент также рассчитывает на продолжение работы с американским лидером Дональдом Трампом на этом треке.

