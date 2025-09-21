Песков необычной метафорой описал график Путина

Президент РФ Владимир Путин не может поставить работу на паузу — его график как доменная печь, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, на следующей неделе у главы государства запланированы как международные контакты, так и внутренние встречи.

Работа, работа и работа. <…> Президентский график — это как доменная печь, он не может остановиться, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщил, что прямую линию Путина объединят с большой ежегодной пресс-конференцией. Президент традиционно ответит на вопросы граждан и даст поручения чиновникам. Представитель Кремля также уточнил, что подготовка к прямой линии продолжается. По его словам, в этом году мероприятие станет «объемным проектом».

Путин между тем подписал распоряжение о выделении средств из личного резервного фонда для оказания помощи школам Южной Осетии. В учебных учреждениях региона введена ставка советника по воспитательной работе с зарплатой в 40 тысяч рублей, а учителя осетинского и русского языков смогут получать выплату в пять тысяч рублей.