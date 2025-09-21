«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 12:47

Песков раскрыл детали будущей прямой линии с Путиным

Песков: прямая линия с Путиным будет объемным проектом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подготовка к ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в этом году мероприятие станет «объемным проектом», передает журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Формат Прямой линии с президентом каждый раз пытаются сделать более информативным, — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что прямую линию объединят с большой ежегодной пресс-конференцией президента. В ходе этого формата глава государства традиционно ответит на вопросы граждан и даст поручения чиновникам.

До этого Песков напомнил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Путин остается открытым к переговорам и рассчитывает на продолжение работы с США в этом направлении. Кремль надеется, что Вашингтон приложит все усилия для помощи в поиске дипломатического решения.

Кроме того, пресс-секретарь обвинил европейские страны в срыве мирного урегулирования на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что они сознательно идут по пути конфронтации и накручивания напряженности, чиня препятствия диалогу. В то время как Москва прикладывает все усилия в поисках выхода из ситуации.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
прямая линия
прогнозы
