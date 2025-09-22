«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:05

В Домодедово у пассажирки при досмотре взорвался аккумулятор моноколеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Домодедово у пассажирки при досмотре загорелся и взорвался аккумулятор моноколеса, который она везла в ручной клади, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина собиралась лететь рейсом Москва – Тель-Авив.

Женщина планировала лететь рейсом компании Red Wings. В ручную кладь пассажирка убрала аккумулятор от моноколеса, которое по частям везла в сумках. Также в ее ручной клади оказались несколько соединенных батарей, которые были обернуты в бумагу. Один из аккумуляторов загорелся и взорвался возле сотрудника аэропорта. Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Ранее китайская компания Xiaomi объявила об отзыве 146,8 тысячи внешних аккумуляторов модели PB2030MI. Решение связано с выявлением потенциальных рисков безопасности при эксплуатации в экстремальных условиях. Выяснилось, что устройства могут загореться и взорваться. Пользователи, чьи гаджеты подпадают под условия отзыва, имеют право на полный возврат стоимости в размере 159 юаней (1,7 тысячи рублей).

В начале июня на рейсе «Якутии» ЯК-488 (Санкт-Петербург — Якутск) произошел тревожный инцидент. В салоне самолета возникло задымление, а ковровое покрытие начало плавиться. Источником проблем стало короткое замыкание в пауэрбанке, который находился в ручной клади одного из пассажиров.

пожары
взрывы
аккумуляторы
Домодедово
аэропорты
происшествия
пассажиры
досмотры
