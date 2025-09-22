Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности завуалированно предупредил страны Запада, что, игнорируя интересы РФ, они столкнутся с катастрофой, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что сейчас Россия полностью свободна в своих действиях и не будет ждать одобрения западных государств, ориентируясь только на национальные интересы.

Это предупреждение Западу о том, что они стоят на грани катастрофы. Пусть думают, как себя вести и как выйти из этой ситуации. Мы уже были согласны на ограничение стратегических вооружений, все мирные условия и инициативы со стороны США, которые были еще до начала враждебных действий Запада против нас. Мы согласны на это дело, но наши предложения не получают отклика у коллективного Запада. Значит, мы свободны в своих действиях и можем вести себя так, как нам выгодно, не получая одобрения западных стран и не обращая на них внимания. Делаем так, как выгодно России. Президент [Владимир Путин] всегда стоял на страже интересов РФ, — объяснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Москва неоднократно предостерегала Запад от агрессивных действий. При этом, по его словам, все попытки вести конструктивный диалог не получали отклика.

Запад не верит, что они могут получить, скажем так, по зубам, если полезут к России. Мы много раз предупреждали: если будут агрессивные действия в отношении России, то мы ответим жестко, может быть, даже превентивно. И все предупреждения как вода в песок — отклика не получают, Запад еще больше начинает распаляться, — подытожил Колесник.

Ранее Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия в состоянии реагировать на любые существующие и новые угрозы. По его словам, ответ возможен с применением военно-технических мер.