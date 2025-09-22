Бон Джови впервые высказался об удочерении своим сыном ребенка

Музыкант Джон Бон Джови испытал счастье от того факта, что его сын Джейк и актриса Милли Бобби Браун стали родителями, пишет Page Six. Артист сообщил, что его переполняет радость от появления внучки, и он уже успел познакомиться с девочкой, которая сразу заняла особое место в его сердце
Бон Джови подчеркнул, что регулярно интересуется жизнью сына и невестки, а также хочет видеть их как можно чаще. Он в шутку признался, что может показаться назойливым, но это приносит ему удовольствие.
Артист также объяснил, почему поддержал решение Джейка и Милли вступить в брак в таком молодом возрасте. Он отметил, что понимает важность этого шага для них и считает их зрелыми для своих лет. Бон Джови вспомнил о семейных ценностях Милли, которые вдохновили его на одобрение их отношений.
Джейк и Милли поженились на скромной семейной церемонии в мае 2024 года. Уже через пять месяцев они провели торжественную свадьбу в Италии.
Ранее Джон Бон Джови отговорил женщину от суицида во время съемок клипа к новой песне в городе Нэшвилл. По данным источника, музыкант и прохожая подошли к женщине, поговорили с ней, а затем проводили до безопасного места.