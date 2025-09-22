Бон Джови впервые высказался об удочерении своим сыном ребенка Бон Джови признался, что был счастлив узнать об удочерении его сыном ребенка

Музыкант Джон Бон Джови испытал счастье от того факта, что его сын Джейк и актриса Милли Бобби Браун стали родителями, пишет Page Six. Артист сообщил, что его переполняет радость от появления внучки, и он уже успел познакомиться с девочкой, которая сразу заняла особое место в его сердце

Бон Джови подчеркнул, что регулярно интересуется жизнью сына и невестки, а также хочет видеть их как можно чаще. Он в шутку признался, что может показаться назойливым, но это приносит ему удовольствие.

Артист также объяснил, почему поддержал решение Джейка и Милли вступить в брак в таком молодом возрасте. Он отметил, что понимает важность этого шага для них и считает их зрелыми для своих лет. Бон Джови вспомнил о семейных ценностях Милли, которые вдохновили его на одобрение их отношений.

Джейк и Милли поженились на скромной семейной церемонии в мае 2024 года. Уже через пять месяцев они провели торжественную свадьбу в Италии.

Ранее Джон Бон Джови отговорил женщину от суицида во время съемок клипа к новой песне в городе Нэшвилл. По данным источника, музыкант и прохожая подошли к женщине, поговорили с ней, а затем проводили до безопасного места.