22 сентября 2025 в 16:35

Появились кадры прогремевшего в Турции взрыва

Взрыв на рынке в турецкой Анталье попал на видео

В городе Демре в турецкой провинции Анталья произошел взрыв на рынке — кадры с места событий опубликовал телеканал Harber 7. В результате инцидента пострадали люди. На место происшествия прибыли экстренные службы, территория оцеплена.

На видеозаписи видно, как мужчина подходит к зданию рядом с припаркованными автомобилями. В этот момент внутри происходит взрыв: крыша рушится, поднимаются клубы дыма и пыли, разлетаются обломки. Мужчина, оказавшийся в эпицентре, вышел на улицу с разорванной одеждой, к нему подбежали очевидцы.

Позднее к месту прибыли пожарные расчеты. Люди продолжали собираться вокруг разрушенного здания, однако доступ к территории вскоре ограничили. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

Ранее у главных ворот авиабазы Баграм в афганской провинции Парван произошел взрыв. Инцидент случился на восточном въезде «Си дукан», через который осуществляется основное движение на объект. Местные источники также подтвердили факт взрыва, однако подробности о возможных жертвах или разрушениях не уточняются.

взрывы
Турция
пострадавшие
рынки
