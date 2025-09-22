Раскрыто, чем НАТО «подкармливает» ВС Армении Минобороны Армении сообщило, что получает от НАТО специализированную помощь

Минобороны Армении получает специализированную консультативную помощь от ряда стран НАТО, заявил глава военного ведомства Сурен Папикян. По его словам, в данный момент внимание сосредоточено на создании новых стратегических документов, обновлении структуры армии, улучшении системы управления и развитии учебных программ, передает «Армения 1».

Министерство обороны Армении сегодня на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от Франции и США, а Греция также оказывает координированную помощь по ряду направлений, — подчеркнул Папикян.

Министр уточнил, что параллельно предпринимаются шаги по обновлению арсенала современным вооружением и военной техникой. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря политике диверсификации, которую проводит правительство страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении укрепить безопасность страны в том случае, если «зависимость от немногих» перерастет в «зависимость от многих». В качестве примера он привел поставки воды: при одном поставщике возможны проблемы, но диверсификация может решить проблему.

Пашинян также заявлял, что Ереван планирует развивать контакты с Москвой. Он также отметил, что сложно переоценить важность взаимоотношений с Россией.