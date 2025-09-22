Раскрыто, чем НАТО «подкармливает» ВС Армении

Минобороны Армении получает специализированную консультативную помощь от ряда стран НАТО, заявил глава военного ведомства Сурен Папикян. По его словам, в данный момент внимание сосредоточено на создании новых стратегических документов, обновлении структуры армии, улучшении системы управления и развитии учебных программ, передает «Армения 1».
Министерство обороны Армении сегодня на постоянной основе получает специализированную консультативную помощь от Франции и США, а Греция также оказывает координированную помощь по ряду направлений, — подчеркнул Папикян.
Министр уточнил, что параллельно предпринимаются шаги по обновлению арсенала современным вооружением и военной техникой. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря политике диверсификации, которую проводит правительство страны.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении укрепить безопасность страны в том случае, если «зависимость от немногих» перерастет в «зависимость от многих». В качестве примера он привел поставки воды: при одном поставщике возможны проблемы, но диверсификация может решить проблему.
Пашинян также заявлял, что Ереван планирует развивать контакты с Москвой. Он также отметил, что сложно переоценить важность взаимоотношений с Россией.