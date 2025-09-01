День знаний — 2025
Стало известно, что обсудили Пашинян и Алиев на встрече в Китае

Пашинян и Алиев на встрече в КНР обсудили мирную повестку между Ереваном и Баку

Никол Пашинян, Ильхам Алиев Никол Пашинян, Ильхам Алиев Фото: primeminister.am

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Основной темой разговора была мирная повестка между двумя странами, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

Стороны обсудили повестку дня мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув значение конструктивного диалога, взаимного доверия и обеспечения региональной стабильности, — сказано в сообщении.

Алиев и Пашинян отметили положительные результаты, которых удалось добиться на недавнем саммите в Вашингтоне. Они подтвердили международную поддержку мирного урегулирования и нормализации отношений.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ШОС пообщался с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась во время официального обеда после беседы российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин провел продолжительную беседу с Пашиняном. По его словам, лидерам двух стран удалось поговорить с глазу на глаз.

