Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США Замминистра коммерции КНР Чэнган назвал глубокими торговые переговоры с США

Китай показал непреклонную позицию на встрече с делегацией США в Малайзии, сообщил агентству Xinhua замминистра коммерции Ли Чэнган. Делегаты встретились для консультации на тему устранения трений касательно двустороннего товарооборота. Несмотря на твердую позицию американской стороны, Пекин остался непреклонен в защите своих интересов.

Делегации Китая и Соединенных Штатов провели глубокие и откровенные дискуссии, а также обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, — добавил Чэнган.

По словам замминистра, стороны договорились проработать конкретные детали и соблюсти внутренние процедуры согласования с каждой из сторон. Чэнган отметил, что стабильное развитие торговых отношений между Китаем и США отвечает общим интересам обеих стран и народов, а также ожиданиям международного сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином целый ряд важных вопросов, включая сокращение Пекином импорта российской нефти. Встреча глав двух государств запланирована на следующей неделе и должна стать ключевым событием в сложных американо-китайских отношениях.