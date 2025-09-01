Энергетик ответил, прогнется ли Индия под США из-за российской нефти

Индия вряд ли откажется от закупок российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сейчас Нью-Дели импортирует нефть из РФ по выгодным ценам, а выполнение требований США не гарантирует снижения пошлин.

Большинство товаров, которые Индия поставляет в США, не подпадают под эти пошлины. Вся электроника и фармацевтика не подпадают под импортные пошлины. Поэтому я думаю, что Индии нет смысла отказываться от российской нефти, так как они получают нашу нефть по выгодным ценам. Иначе бы мы не заняли первое место по объему поставок в Индию. Во-вторых, отказ от российской нефти не дает никаких гарантий, что они получат снижение этих самых пошлин. Далеко не факт, что это произойдет. Япония вообще на все согласилась, на все требования США, и все равно получила высокие импортные пошлины со стороны США, — объяснил Юшков.

Энергетик предположил, что на попытки давления со стороны США Индия постарается выработать согласованный ответ со странами Глобального Юга. До проведения переговоров с партнерами Нью-Дели может просто игнорировать сигналы американской администрации, добавил эксперт.

Я думаю, что Индия дальше будет игнорировать американцев и как минимум сейчас проведет переговоры с другими странами так называемого Глобального Юга и вообще с другими странами, на которые Соединенные Штаты тоже давят, чтобы выдать некий согласованный ответ. Но пока Индия не выработала этот ответ, я думаю, что они будут просто игнорировать сигналы со стороны США, — резюмировал Юшков.

Ранее появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.