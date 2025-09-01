День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 20:18

Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС

Политолог Собянин связал популярность Путина на саммите ШОС с поездкой на Аляску

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, принявший участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, оказался очень востребован среди других зарубежных лидеров, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и востоковед Александр Собянин. По его мнению, такая популярность российского лидера отчасти связана с его недавними переговорами с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Самые влиятельные страны мира — это победители во Второй мировой войне, учредившие ООН. Выходит, что сегодня ведущую роль из них играют Россия и США, которые несут ответственность за весь мир. Все четко понимают: недавно на Аляске случилось нечто эпохальное. Одни бегут за разъяснениями к президенту Штатов Дональду Трампу, а те, кто поумнее, понимают: надежнее поговорить с Путиным, — пояснил эксперт.

В итоге это привело к тому, что в Китае многие серьезные мировые лидеры просили главу РФ хотя бы о короткой, но закрытой встрече, подчеркнул Собянин.

Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил о впечатляющих темпах развития организации и объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира. По мнению президента РФ, такая система мироустройства постепенно уходит в прошлое.

Владимир Путин
ШОС
саммиты
Китай
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину
Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами
Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»
Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту
В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление
Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников
Ушла из жизни гендиректор Недели моды
Британка обвинила врачей на Тенерифе в расизме после отказа помочь
Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС
Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине
На Западе разглядели в речи Путина намек на тайные договоренности с США
Фицо подтвердил встречу с Путиным в Китае
Пугачева удивила поклонников молодым образом
Морозы до минус 40, дачникам закрутили гайки с 1 сентября: что будет дальше
Чешская теннисистка разрыдалась во время матча из-за бывшего
Рекордное число ФАБ, Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 1 сентября
Фицо объявил дату встречи с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.