Объяснена популярность Путина среди других лидеров на саммите ШОС Политолог Собянин связал популярность Путина на саммите ШОС с поездкой на Аляску

Президент России Владимир Путин, принявший участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, оказался очень востребован среди других зарубежных лидеров, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и востоковед Александр Собянин. По его мнению, такая популярность российского лидера отчасти связана с его недавними переговорами с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Самые влиятельные страны мира — это победители во Второй мировой войне, учредившие ООН. Выходит, что сегодня ведущую роль из них играют Россия и США, которые несут ответственность за весь мир. Все четко понимают: недавно на Аляске случилось нечто эпохальное. Одни бегут за разъяснениями к президенту Штатов Дональду Трампу, а те, кто поумнее, понимают: надежнее поговорить с Путиным, — пояснил эксперт.

В итоге это привело к тому, что в Китае многие серьезные мировые лидеры просили главу РФ хотя бы о короткой, но закрытой встрече, подчеркнул Собянин.

Путин во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине заявил о впечатляющих темпах развития организации и объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира. По мнению президента РФ, такая система мироустройства постепенно уходит в прошлое.