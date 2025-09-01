В РФ открыли факультет искусственного интеллекта: что известно, поступление

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта (ИИ), сообщил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий. Что об этом известно, начался ли прием абитуриентов, как поступить?

Прием абитуриентов на новую программу пока не осуществлялся, университет пока ведет подготовительную работу, сказал Садовничий. Первый набор студентов на факультет запланирован на 2026 год.

На базе МГУ уже действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». 1 сентября 2023 года в вузе состоялся запуск суперкомпьютера «МГУ-270», направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий. Сегодня он загружен на 100%. Таким образом, студенты нового факультета получат доступ не только к лекциям и семинарам, но и к уникальным вычислительным ресурсам, способным поддерживать обучение и тестирование сложных моделей.

«Новый факультет позволит интегрировать все эти элементы в единую систему, что обеспечит всестороннюю подготовку кадров для данной сферы, а также способствует более широкому внедрению технологий ИИ в различные области исследований», — уточнили в пресс-службе вуза.

Правила поступления на это направление пока неизвестны, они появятся ближе к началу приемной кампании.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно об обучении на факультете ИИ

Ряд СМИ указывает, что факультет ИИ в МГУ — первый в России. Однако это не так: в 2024 году факультет ИИ открыли в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Там появились две образовательные программы: «Искусственный интеллект: разработка и обучение интеллектуальных систем» бакалавриата и «Управление данными и искусственный интеллект» магистратуры. Направление обеих программ — «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Для поступления из предметов ЕГЭ нужно было сдать профильную математику, русский язык и предмет на выбор: физику, химию, информатику или иностранный язык. В ходе первого набора было подано 1250 заявок на поступление, а приняли в вуз только 60 человек (15 из них — на бюджет).

Студенты поступали в университет со своими проектами на основе ИИ. Среди них приложение, которое поможет инвалидам управлять компьютером с помощью жестов, бот-расшифровщик и переводчик в Telegram, а также нейросеть, обученная искать самые загрязненные части Мирового океана.

«Студенты приносили свои идеи как часть портфолио, а в вузе им помогли их доработать и подготовили к реализации. Всем авторам 18–19 лет. Теперь им остается найти инвестора», — рассказывала одна из студенток.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В том же году сообщалось, что «Сбер» и «Яндекс» открывают бакалавриат для создателей ИИ-технологий совместно с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом «Иннополис». Программу для будущих архитекторов и исследователей искусственного интеллекта назвали AI360 / ИИ360. Она объединяет передовой опыт технологических компаний и экспертизу сильнейших университетов. На первый курс отобрали 100 студентов из 30 регионов России, среди них было 43 победителя Всероссийской олимпиады школьников, а 94% студентов поступили без вступительных испытаний. В 2025/26 учебном году к программе присоединился Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Также в новом учебном году набор увеличили до 156 человек.

