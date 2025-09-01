День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:08

Умер автор «Острова сокровищ» Сахалтуев: что известно, последние дни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве на 91-м году жизни умер советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, сообщил в соцсетях киновед Сергей Тримбач. Что об этом известно, как Сахалтуев создавал «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля»?

Что известно о смерти Сахалтуева

О причинах смерти и о том, какими были последние дни Сахалтуева, Тримбач не сообщил. Критик назвал художника необычайным талантом.

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то», — отметил Тримбач.

Telegram-канал SHOT пишет, что у 90-летнего Сахалтуева были проблемы с сердцем. По предварительным данным, он мог умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Мультипликатор скончался у себя дома в Киеве, где проживал долгие годы.

Чем известен Сахалтуев

Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ 15 мая 1935 года, с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы, был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. К его анимационным работам относятся «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный фильм «Остров сокровищ», «Доктор Айболит».

Кроме того, в 1970–1980-е годы Сахалтуев работал для сатирико-юмористического журнала «Перец», участвовал в иллюстрировании детского журнала «Познайка». Также оформил множество книг как художник.

Сахалтуев — заслуженный художник Украинской ССР (1988), народный художник Украины (2008), член Национального союза художников Украины и Национального союза кинематографистов Украины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как создавали «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля»

Об анимации в знаменитых мультфильмах рассказывал режиссер Давид Черкасский, с которым работал Сахалтуев. Персонажи в «Докторе Айболите», «Приключениях капитана Врунгеля» и «Острове сокровищ» составлены из разрисованных кусочков бумаги, которые перемещались по стеклу. Технология называется «плоская марионетка».

Чтобы персонажи существовали не только в одной локации, могли использовать все пространство экрана и места, куда их поместил режиссер, постановщики пользовались приемом полной мультипликации, в которой по ходу сцены менялись не только движения персонажа, но и задний план. Трехмерные «пролеты» имитировали панорамное изображение, как в художественном кино: один и тот же герой показывается то анфас, то в профиль, то со спины, а в следующем кадре мы видим картинку глазами Айболита через его очки и кончик носа.

Стиль этих мультфильмов отличался еще и рисованием звуков, как в комиксах: «бум», «бац», «упс». А некоторые персонажи кочуют из мультика в мультик: один из пиратов «Острова» похож на гангстера Джулико Бандитто из «Врунгеля», а пират Сильвер — почти брат-близнец Фукса, только немного укрупненный.

мультфильмы
художники
новости
СССР
