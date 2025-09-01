Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 1 сентября, действия МЧС РФ

МЧС России объяснило, почему не пыталось спасти альпинистку Наталью Наговицину. Что об этом известно, какие еще есть новости вокруг ситуации с застрявшей на пике Победы женщиной 1 сентября?

Почему российское МЧС не спасало Наговицину

В пресс-службе заявили, что такие операции возможны только по распоряжению президента или правительства России.

«Гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению президента и правительства Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ранее ситуацию с Наговициной, отмечал, что экстренные службы двух стран «координируют свои действия».

«Мне точно не известно, как обстоят дела с перепиской на этот счет и с контактами. Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими киргизскими друзьями. Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки. Получена определенная информация с дрона. Поэтому эта информация, она общедоступна. Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями», — сказал Песков.

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова тем временем заявила, что существовало два реальных варианта спасти Наталью. По ее мнению, 10 акклиматизированных здоровых мужчин могли достать Наговицину с пика Победы, но на момент трагедии таких людей рядом не оказалось. Также альпинистку можно было убедить спуститься к обелиску на высоте семь тысяч метров, считает эксперт.

«Возможно, сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска и там ждать спасателей», — написала Пиунова.

Она уточнила, что это место было бы более безопасным для ожидания помощи: там можно пережидать непогоду, а также есть площадка, куда в теории мог бы приземлиться вертолет. Пиунова добавила, что сразу после происшествия можно было попытаться организовать поиск вертолета и пилотов, обладающих опытом полетов на такой высоте.

Кто хочет увековечить память Наговициной

Директор «Ак-Сай Трэвел» Елена Калашникова сообщила, что в базовом лагере на пике Победы появится табличка памяти Наговициной. Ее установят на мемориальном камне.

«В базовом лагере есть мемориальный камень, где устанавливаются таблички в память о погибших альпинистах. Там появится и в память о Наговициной. Будет ли установлена подобная на высоте, где она осталась, зависит от ее родственников и тех, кто будет подниматься на пик», — уточнила Калашникова.

В 2022 году Наталья поднялась на соседний пик Хан-Тенгри, на котором годом ранее погиб ее муж Сергей, и установила памятную табличку.

МЧС Киргизии 23 августа сочло Наговицину погибшей, вскоре операцию по ее спасению прекратили. Позже МЧС официально признало Наталью пропавшей без вести. В министерстве пояснили, что альпинистка «признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может».

