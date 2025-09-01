В ФРГ ополчились против главы ЕК, заявившей об отправке войск на Украину

Евросоюз не обладает полномочиями в вопросах размещения военных контингентов, поэтому подобные инициативы до переговоров неприемлемы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Der Spiegel. Глава Минобороны ФРГ таким образом отреагировал на недавние заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины.

Помимо того, что Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции в отношении размещения войск стран — участниц сообщества, независимо от того, для кого или для чего они предназначены, я бы воздержался от подтверждения или комментария подобных инициатив, — сказал он.

Авторы публикации добавили, что заявления главы Еврокомиссии вызвали у Писториуса явное раздражение. Министр придерживается мнения, что подобные щепетильные темы нельзя обсуждать публично.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия увеличит финансовую поддержку Литвы для отслеживания российских поездов, следующих в Калининград. Она отметила, что Брюссель уже оказывает помощь и продолжает расширять финансирование, включая закупку вертолетов. Фон дер Ляйен добавила, что программа поддержки Литвы стартовала еще в 2021 году.