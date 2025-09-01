ЕС выделит Литве средства на слежку российских поездов Литва получит средства от ЕС для слежки за поездами «РЖД», идущими в Калининград

Еврокомиссия намерена увеличить финансовую поддержку Литвы для отслеживания российских поездов, следующих в Калининград, сообщила глава Еврокомиссии Урсула с на пресс-конференции в Литве, которая состоялась в рамках ее визита на военные объекты восточноевропейских стран. Еврокомиссия официально относит эти страны к категории "прифронтовых государств", передает ТАСС.

Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории России в Калининград, а также, например, для приобретения вертолетов, — прокомментировала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что уже лично видела подобный поезд.

Фор дер Ляйен также подчеркнула, что все эти меры являются частью программы, начатой в 2021 году для укрепления границ Литвы. Общий бюджет программы составляет €327 млн (около 30,8 млрд рублей).

Ранее фон дер Ляйен заявила об усилении давления на Россию. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает это проявлением милитаристских настроений ЕС. Он отметил недружественный тон высказываний фон дер Ляйен, которая выразила негативное отношение к России в контексте Украины.