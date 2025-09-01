Фон дер Ляйен уличили в разжигании милитаризма В университете Хельсинки указали на милитаристскую позицию фон дер Ляйен по РФ

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилении давления на Россию свидетельствуют о милитаристской позиции ЕС, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. Он обратил внимание на недружественную риторику европейской чиновницы.

Отмечается, что фон дер Ляйен негативно высказалась о России в контексте Украины. Таким образом, Малинен указал на отдаленность ЕС от мирной риторики.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своей публикации в соцсетях подверг резкой критике инициативы фон дер Ляйен, направленные на конфронтацию с Россией. Поводом для заявления стала публикация Financial Times о планах регулярной оценки военных инвестиций стран — членов ЕС.

Также депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что часто европейская чиновница затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее компетенции. Глава Еврокомиссии делает все, чтобы отдалить урегулирование на Украине, констатировал парламентарий. Присутствие европейских войск в зоне напряженности ничем не отличается от ввода в страну армии НАТО, добавил он.