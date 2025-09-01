Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своей публикации в социальной сети X подверг резкой критике инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленные на конфронтацию с Россией. Поводом для заявления стала публикация Financial Times о планах регулярной оценки военных инвестиций стран — членов ЕС.

Согласно материалу издания, фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить аудит оборонных расходов государств Евросоюза. Целью данной инициативы является выявление существующих пробелов в безопасности и разработка стратегий по их устранению.

Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах, — заявил Филиппо.

Политик убежден, что европейские лидеры сознательно избрали курс на противостояние с Москвой. По его словам, это делается для того, чтобы оправдать милитаризацию и держать собственное население в состоянии страха перед вечной войной. Филиппо призвал соотечественников обратить пристальное внимание на данную проблему.

Ранее фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что Европейский союз планирует продолжить выделение средств из общего бюджета на поддержку Украины после завершения военного конфликта. Она подчеркнула, что финансовая помощь будет также включать поддержку украинских вооруженных сил.