День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 20:30

Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту

Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту Соленые помидоры на зиму: готовим по старинному надежному рецепту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовьтесь к зиме с самыми ароматными и хрустящими закусками! Засолка помидоров — это не просто заготовка, а целый ритуал, который наполнит ваш дом уютом и предвкушением праздника. Этот простой и проверенный рецепт позволит вам без труда создать настоящий кулинарный шедевр.

Соленые помидоры на зиму получаются особенно ароматными, если использовать свежие овощи и правильную закладку специй. Для начала отберите некрупные плотные томаты с крепкой кожицей, идеально подходят сорта «сливка» или «дамские пальчики». Обязательно используйте душистые зонтики укропа, хрен, смородиновый лист и чеснок — они дадут тот самый неповторимый букет.

На дно стерилизованных банок укладывайте листья смородины, вишни, укроп, чеснок и горький перец — это не только придаст вкус, но и поможет дольше сохранить хруст. Затем аккуратно сложите помидоры, не утрамбовывая слишком плотно. Залейте крутым кипятком и оставьте на 10–15 минут. После этого слейте воду, добавьте соль по вкусу (обычно 1–2 столовые ложки на литр), снова вскипятите и залейте помидоры уже рассолом

Классический рассол готовится из воды, соли и сахара, а заливать помидоры можно как холодным, так и горячим способом, в зависимости от ваших предпочтений и времени, которое вы готовы уделить процессу.

Закатайте банки или закройте капроновыми крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Через пару недель ваши соленые помидоры на зиму будут готовы к дегустации. Они получаются сочными, хрустящими, с насыщенным вкусом и легкой кислинкой.

Попробуйте этот способ, и у вас получатся невероятно вкусные соленые помидоры на зиму. Они станут гордостью вашего стола и любимой закуской для всей семьи.

Ранее мы рассказывали, как «подружить» в одной закрутке помидоры и виноград. Приятного аппетита!

помидоры
закрутки
домашние заготовки
кулинария
кухня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россию вернут на Кубке Канады — 2028»: Плющев о старте КХЛ, Овечкине и НХЛ
«Я хочу ответ»: Трамп предъявил фармацевтам одно требование
Военэксперт допустил причастность Зеленского к убийству Парубия
Марочко сообщил об ожесточенных боях в одном районе ДНР
Медработницу из Черкесска уличили в 29 аферах на 10 млн рублей
Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада
Рудова назвала свою главную фобию
«Плачевная ситуация»: Токаев высказался о состоянии Каспийского моря
В российском городе мужчина зарезал мать и брата
Боксерша-трансгендер Хелиф пошла на крайние меры ради спасения карьеры
Историк объяснил стремление Запада переписать историю Второй мировой войны
Московские спасатели вытащили кота из двухнедельного подземного плена
Егор Крид появился на публике вместе с родителями
Франция объединяется против Макрона. Когда и чем закончится его правление
Производитель пива AB InBev Efes сменил название
Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева
Стало известно, как защититься от смертельно опасной мышиной лихорадки
Террориста в «Крокус» провела известная перекупщица
Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови
Украинские военные заминировали почти весь Купянск и окрестности
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.