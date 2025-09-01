День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 03:20

Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей

Юрист Курбаков призвал придать деньгам на содержание детей особый статус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деньги, тратящиеся на содержание детей, должны быть наделены особым правовым статусом, заявил NEWS.ru юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, соответствующее предложение направлено президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Общественные организации «Отцы рядом» и СРПОиД направили президенту РФ и председателю Госдумы предложение об установлении специального правового режима для денежных средств, предназначенных на содержание детей. Инициатива стала ответом на проблемы финансового мошенничества, нецелевого расходования алиментов, а также на меры ЦБ РФ, запланированные с 2025 года, по защите несовершеннолетних от финансовых махинаций, — сказал Курбаков.

Он предложил обязать родителя, проживающего с ребенком, открывать специальный банковский счет на его имя как бенефициара. По словам юриста, алименты должны поступать на этот счет и расходоваться исключительно на содержание, воспитание и образование несовершеннолетнего.

Родитель, проживающий отдельно, получает право мониторинга расходов по счету, что усилит защиту от мошенничества и обеспечит прозрачность использования средств. Эти меры повысят эффективность выплат на содержание детей, снизят риски хищения алиментов и защитят права несовершеннолетних, — добавил Курбаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокий доход, вернут часть уплаченных налогов. По его словам, такие родители смогут ежегодно получать от государства обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
