Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей

Деньги, тратящиеся на содержание детей, должны быть наделены особым правовым статусом, заявил NEWS.ru юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, соответствующее предложение направлено президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Общественные организации «Отцы рядом» и СРПОиД направили президенту РФ и председателю Госдумы предложение об установлении специального правового режима для денежных средств, предназначенных на содержание детей. Инициатива стала ответом на проблемы финансового мошенничества, нецелевого расходования алиментов, а также на меры ЦБ РФ, запланированные с 2025 года, по защите несовершеннолетних от финансовых махинаций, — сказал Курбаков.

Он предложил обязать родителя, проживающего с ребенком, открывать специальный банковский счет на его имя как бенефициара. По словам юриста, алименты должны поступать на этот счет и расходоваться исключительно на содержание, воспитание и образование несовершеннолетнего.

Родитель, проживающий отдельно, получает право мониторинга расходов по счету, что усилит защиту от мошенничества и обеспечит прозрачность использования средств. Эти меры повысят эффективность выплат на содержание детей, снизят риски хищения алиментов и защитят права несовершеннолетних, — добавил Курбаков.

