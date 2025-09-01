День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:20

Россиянки своей красотой покорили отца Илона Маска

Отец Маска Эррол заявил, что все российские женщины могут быть моделями

Эррол Маск Эррол Маск Фото: Nemyshev Vyacheslav/URA.RU/Global Look Press

Россиянки являются одними из самых красивых женщин в мире, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол. В беседе с испанской газетой El Mundo он поставил женщин в России в один ряд с сербками.

Русские женщины потрясающие. Все они могут быть моделями. Наряду с сербками они — самые красивые женщины в мире, — сказал он.

Также Маск признался, что посетил Москву вопреки советам сына. Он отметил, что российская столица произвела сильное впечатление чистотой, порядком и безопасностью, а также назвал Москву «настоящей жемчужиной».

Американец также выразил мнение, что россияне весьма изобретательны и их вклад в мировые технологии очень высок. Бизнесмен, долгое время отработавший в технологической сфере инженером, отметил, что многие прорывные открытия были сделаны в России параллельно с западными.

Также он отметил, что страны Запада пытаются пугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы держать людей «в узде». По его словам, таким образом Москва становится «страшилкой» для лидеров западных стран.

