Глава Минпросвещения продегустировал пирожки из школьной столовой

Министр просвещения Сергей Кравцов в День знаний посетил обновленную школьную столовую, где попробовал пирожки с картошкой, передает «Россия 1». По его словам, хлебобулочное изделие оказалось вкуснее ресторанных блюд.

Лучше, чем в каких-то ресторанах, — сказал Кравцов.

Кроме того, министр просвещения отметил, что по поручению президента России Владимира Путина в школах введено бесплатное горячее питание. Оно полагается для учащихся начальной школы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Лопатинскую среднюю школу в Калужской области поддержал ученицу младших классов, которая расплакалась из-за большого количества гостей. Политик спросил имя девочки и взял ее за руку, чтобы она успокоилась.

До этого Кравцов заявил, что его ведомство не принимало участия в создании макета новой школьной формы. Он отметил, что школы вправе самостоятельно выбирать фасон одежды для учеников. По словам министра, сообщения о том, что Минпросвещения якобы определило единый стандарт формы, не соответствуют действительности.