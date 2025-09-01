День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 19:39

Одна скандинавская страна намерена создать крупнейшую в ЕС армию

Правительство Финляндии планирует создать крупнейшую армию в ЕС

Фото: Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект об увеличении военного резерва на 125 тысяч человек, отмечается в пресс-службе органа. Таким образом, власти намерены сделать армию страны крупнейшей в ЕС.

Если парламентарии одобрят идею, к 2031 году армия Финляндии в военное время будет насчитывать более 1 млн человек. Тогда Хельсинки смогут конкурировать с Россией и крупнейшими странами Евросоюза, рассказали в правительстве.

Кроме того, документ предполагает повышение возраста резервистов до 65 лет. Мужчины будут оставаться военнообязанными до конца того года, в котором они достигнут верхней возрастной планки. Отмечается, что раньше максимальный возраст резервистов составлял 60 лет.

Ранее Соединенные Штаты и Финляндия начали учения «Карельская цитадель» у границы с Россией. Всего задействованы около 900 человек личного состава и около 150 единиц техники. США представляет подразделение Национальной гвардии Вирджинии. Учения проходят в области Кюменлааксо, расположенной в 70 км от российского поселка Торфяновка в Ленобласти.

Финляндия
армии
правительства
законопроекты
