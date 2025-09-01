Между Эстонией и Финляндией прервалась передача электроэнергии Fingrid: подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Эстонско-финская подводная линия электропередачи EstLink 1 вышла из строя, причиной стала неисправность на преобразовательной подстанции Эспоо в Финляндии, передает финский оператор Fingrid. Сбой произошел в 05:46 мск в понедельник, 1 сентября.

Линия будет отключена как минимум до конца торгов на электроэнергетической бирже в понедельник. Продолжительность отключения может измениться по мере прояснения деталей неисправности, сказано в сообщении.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны сознательно нагнетают напряженность в отношениях между Финляндией и Россией. Она подчеркнула, что подобные действия напрямую угрожают безопасности финского государства.

Ранее российский экономист Максим Максимов сообщил, что Прибалтике грозит закрытие металлургических и химических предприятий на фоне роста цен на электроэнергию после выхода стран из энергетического кольца БРЭЛЛ. В частности, приостановил работу крупнейший в Эстонии целлюлозный завод Estonian Cell. В регионе уже растет безработица и падают налоговые поступления, объяснил Максимов.