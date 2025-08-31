День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:03

В Израиле объявили о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС

Министр обороны Израиля сообщил о ликвидации представителя ХАМАС Абу Убейда

Исраэль Кац Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Израиля ликвидировала в секторе Газа представителя военного крыла движения ХАМАС Абу Убейду, сообщил в соцсети X министр обороны страны Исраэль Кац. Он подчеркнул, что операция прошла успешно и выразил благодарность военным и спецслужбам.

Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе <…> Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции, — написал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что действия армии заслуживают высокой оценки и пообещал продолжить преследование лидеров движения. По его словам, по мере усиления кампании в Газе еще больше сообщников Убейды ожидает та же участь.

Ранее Кац заявил, что власти Израиля одобрили военный план по уничтожению членов движения ХАМАС в секторе Газа. Он уточнил, что операция предполагает массированные артобстрелы, эвакуацию гражданского населения и начало наземного наступления. По словам министра, цель наступательной кампании — полный разгром группировки.

