В Израиле объявили о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Министр обороны Израиля сообщил о ликвидации представителя ХАМАС Абу Убейда

Армия Израиля ликвидировала в секторе Газа представителя военного крыла движения ХАМАС Абу Убейду, сообщил в соцсети X министр обороны страны Исраэль Кац. Он подчеркнул, что операция прошла успешно и выразил благодарность военным и спецслужбам.

Представитель террористической группировки ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе <…> Мои поздравления Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности с идеальным исполнением операции, — написал он.

Глава оборонного ведомства отметил, что действия армии заслуживают высокой оценки и пообещал продолжить преследование лидеров движения. По его словам, по мере усиления кампании в Газе еще больше сообщников Убейды ожидает та же участь.

Ранее Кац заявил, что власти Израиля одобрили военный план по уничтожению членов движения ХАМАС в секторе Газа. Он уточнил, что операция предполагает массированные артобстрелы, эвакуацию гражданского населения и начало наземного наступления. По словам министра, цель наступательной кампании — полный разгром группировки.